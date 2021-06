Les œufs des cygnes de la Boverie n’ont pas éclos

C’est la fin tristounette d’une belle histoire, d’un heureux événement attendu par de nombreux promeneurs du parc de la Boverie, à Liège, mais qui ne s’est finalement pas produit…

Le couple de cygnes, depuis quelques jours, a déserté le nid qu’il avait construit juste sous l’un des ponts qui enjambent l’étang. En mai, le service du bien-être animal de la ville a envisagé de le déplacer, à cause de sa proximité avec les berges, avant finalement de préférer le protéger par des barrières et des filets. Après de longues et patientes semaines de couvaison, les quatre œufs n’ont pas éclos. Selon le vétérinaire communal, c’est tout simplement qu’ils n’avaient pas été fécondés.

Le mâle et la femelle sont en fait suivi depuis longtemps. C’est la deuxième année qu’ils sont ensemble. Les cygnes ne pondent pas la première année, et la deuxième année est toujours délicate. Pour les spécialistes, le non-aboutissement de ce projet nuptial n’est donc ni une surprise ni une déception. Dans quelques jours, les barrières et filets vont être enlevés. Et la recherche, pour l’an prochain, d’un site de nidification plus discret a déjà commencé.