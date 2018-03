Les très chouettes "Happy Hour" de l'orchestre philharmonique de Liège

Une dizaine de fois par an, le patron de l'Orchestre philharmonique royal de Liège confie les clefs de la salle à de jeunes musiciens.

Ils ont carte blanche pour concevoir un concert à leur image, ou selon leurs envies. L'occasion de faire des rencontres surprenantes et souvent très joyeuses. Le prochain rendez-vous s'intitule ... Une brebis parmi les loups !

La brebis, c'est la harpe. Aurore Grailet est la harpiste attitrée de l'OPRL. Et les loups, ce sont les trombones, venus de l'ensemble Open Slide. Un mélange inédit et intrigant, formé pour ce concert inédit. En musique de chambre, trombone et harpe, c'est plutôt rare, nous confirme Olivier Haas, tromboniste. Mais on en revient à l'essence de la différence entre travail d'orchestre et musique de chambre. La musique de chambre, c'est une collaboration intime avec d'autres instrumentistes et on peut se permettre des collaborations inédites et complètements folles.

Ca nous permet de s'apprivoiser la scène autrement, avec une certaine liberté puisqu'il n'y a pas de chef d'orchestre, sourit Aurore Grailet.

Le programme est varié, le public souvent plus familial. Un rendez-cous convivial à découvrir

Une Brebis parmi les loups, à l'Orchestre Philharmonique de Liège, le 27 mars à 19h