Les travailleurs sprimontois de Parker Hannifin commencent à s'impatienter

Depuis quatre mois, la quarantaine de travailleurs de cet atelier de fabrication de filtres savent que leur entreprise s'apprète à fermer. Officiellement, ce n'est qu'un intention, mais le doute ne plane plus guère: la décision de délocaliser vers une autre filiale du groupe, une filiale anglaise, semble prise. En principe, une rencontre de la direction avec un repreneur potentiel s'est déroulée ce mercredi matin. Mais du côté de Parker Hannifin, c'est le mutisme: il s'agirait d'un industriel carolorégien, actif dans l'éolien et dans l'électricité à haute tension pour les chemins de fer, sans plus de précision.

La sixième réunion de la première phase de la concertation, dans le cadre de la loi sur les licenciements collectifs, est convoquée pour ce jeudi. Mais le personnel se demande s'il va apprendre grand chose.... La sincérité de la multinationale Parker Hannifin commence à être sérieusement mise en cause. Sa structure est franchement opaque. La filiale liégeoise, juridiquement, c'est une firme dénommée Purolator. Elle dépend officiellement d'une société hollandaise, mais c'est directement auprès de la maison-mère américaine que les demandes de renseignements sont déviées. Le dernier bilan de Purolator, qui date de l'été dernier, fait apparaître des bénéfices, avec une diminution de l'endettement, et "une augmentation significative de son résultat opérationnel" qui avoisine les trois quarts de millions. Le rapport de gestion précise que les démarches nécessaires sont entreprises " pour sécuriser de façon maximale l'avenir de la société". Un semestre plus tard, cette affirmation prend des allures d'énorme mensonge....