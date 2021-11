"Les travailleurs sont inquiets" : les travailleurs de Liberty Steel manifestent devant la SOGEPA à Liège

A la veille d'une importante décision du tribunal de l'entreprise concernant l'avenir des activités de Liberty Steel Liège-Dudelange, les travailleurs de la société ont décidé de marquer le coup lundi.

Une grosse cinquantaine d'entre eux se sont ainsi réunis en front commun à 12h30, au siège de la SOGEPA, avenue M.Destenay à Liège. Ils y ont fait du bruit, agité des drapeaux et ont légèrement perturbé la circulation automobile sur le boulevard d'Avroy.

Ils veulent, par cette action, réaffirmer leur demande de soutien de la Région wallonne pour permettre la poursuite de l'activité. Ils espèrent faire pression sur ce fonds d'investissement qui accompagne les initiatives de redéploiement d'entreprises. "Une réunion était prévue avec la SOGEPA pour faire un point sur la situation avant l'audience du tribunal ce mardi et durant laquelle le juge doit se prononcer en faveur ou non du plan de réorganisation judiciaire", explique Vincent Napolitano, délégué Setca FGTB. "Rien n'avance et peu d'éléments se concrétisent vraiment alors que l'on approche des échéances."

La CSC souhaite également que la Région wallonne intervienne en créant une nouvelle société avec Liberty si la réponse du tribunal de commerce est négative. "Les travailleurs sont inquiets, la réponse de demain/mardi, on ne la connait pas, si elle est négative, beaucoup vont se retrouver sans emploi", a commenté Jordan Atanasov, secrétaire CSC Metea. "On a négocié une restructuration qui amène le licenciement de 90 personnes, contre 153 au début, on a pu réduire l'impact mais si le tribunal considère demain/mardi que le plan global présenté n'est pas tenable, on aura 690 licenciements."

Liberty Steel a déjà bénéficié de deux PRJ (procédures de réorganisation judiciaire) et mardi dernier, les créanciers de la société Liberty ont approuvé le plan de relance de l'entreprise.