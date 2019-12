Les Toto's : des peluches complètement décalées au pied du sapin

Elles ont une bouille plus que sympathique et ne demandent qu’une chose : être adoptées. Elles, ce sont les peluches en tissus créées par Mireille Roorda. Ce sont des créations textiles qui semblent tout droit sorties d’une BD ou d’un dessin animé. Comme l’explique Mireille Roorda. "Elles sont principalement inspirées du monde animalier. Mais il y a également des inspirations venues du monde végétal et humain".