Les tomates sont en avance: cueillez-les vous-mêmes à Blegny

Elle sont rondes, rouges et juteuses. Et surtout, elles aiment bien la chaleur. Pas de doute, c'est bien une année à tomates. Elles sont arrivées en avance.

L'association Les compagnons de la Terre à Mortier, dans la commune de Blegny, cultive des tomates sous serres. Des variétés très anciennes, bien loin de celles qu'on trouve en supermarché.

Et là-bas, les particuliers ont la possibilité de cueillir leurs tomates eux-mêmes avant de les acheter. Ariane Hermans, la coordinatrice du projet: "On a 8 serres ici. On est une coopérative à finalité sociale. Aujourd'hui on parle de la tomate parce que c'est notre fleuron. Il y a plusieurs serres consacrées aux tomates, tomates bio, plusieurs variétés. L'idée aussi, c'est que les gens qui viennent aujourd'hui pourront faire de l'auto-cueillette".

On travaille à la confiance

De l'auto-cueillette, oui, mais pas n'importe comment. Ariane Hermans: "On montre aux gens comment on cueille les tomates. On ne peut pas juste tirer dessus, les arracher, il y a une technique spéciale. On vient quand on veut avec son petit couteau, son sachet, on cueille, on pèse dans le petit chalet, et on met les sous dans une tirelire. Si les gens commencent à faire n'importe quoi, nous, on y perd. On travaille à la confiance. Le jour où on aura des crétins, on devra changer le système, mais jusqu'à présent, ça fonctionne".