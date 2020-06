Les thermes de Spa prêts et satisfaits de rouvrir le 1er juillet

Comme d’autres secteurs, les centres thermaux vont pouvoir rouvrir le 1er juillet prochain. A Spa, on s’en réjouit et on s’y est préparé depuis plusieurs semaines. Car les adaptations devront être nombreuses.

" L’environnement de travail dans lequel nous allons rouvrir va être fondamentalement différent de ce qu’il était avant le 14 mars. Les mesures sanitaires à mettre en place sont assez lourdes et nous y travaillons depuis de nombreuses semaines, en même temps que l’élaboration d’un plan de sécurité assez strict ", explique Séverine Philippin, directrice générale des thermes de Spa.

" En temps normal, nous pouvons accueillir en simultané un peu plus de 400 personnes et ici ça va être réduit de moitié. Pour y arriver nous avons mis en place des mesures assez conséquentes, notamment l’élaboration d’un module de réservation en ligne, même pour les entrées bains. Au niveau entretien, nous devons aussi compter pas moins de 15 personnes en plus par jour pour assurer toutes les désinfections et le nettoyage supplémentaire ", ajoute-t-elle.

Des mesures économiquement intenables dans une longue durée avec une capacité d’accueil limitée, mais pour les responsables de sites désormais autorisés à rouvrir, l’important, c’était justement de rouvrir, expliquent-ils.