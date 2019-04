Les terrains de sports remis en état après la sécheresse de l'an dernier

Des tracteurs, une benne et une déplaqueuse de gazon sur le terrain de sports de la plaine de Cointe. L'image est inhabituelle pour les Liégeois. Si nous regardons de plus près, nous constatons que la surface de jeu souffre terriblement. A certains endroits, il n'y a plus d'herbes. Christophe Heuser, entrepreneur spécialisé dans la création et l'entretien de gazons de sports, explique: "C'est un terrain en très mauvais état. C'est une conséquence de la sécheresse de l'été dernier. Le gazon n'a pas pris toute la place et il y a beaucoup de mottes. Le terrain devient dangereux pour les sportifs. Nous devons déplaquer pour retrouver un sol parfait".

Christophe Heuser, spécialiste de la création et de l’entretien de terrains de sports - © RTBF - Marc Mélon L'an dernier, l'eau a fait défaut Les entrepreneurs spécialisés dans l'entretien des terrains de sports se concertent pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions. L'eau est un ingrédient qui a fait défaut l'an dernier. Damien Denayer, entrepreneur spécialisé dans la création et l'entretien de gazons de sports, explique: "Nous constatons pour l'an dernier un déficit énorme. Le gazon est en souffrance. Nous n'avons pas eu un hiver avec beaucoup d'eau même si les gens vont dire le contraire... Pour la nature, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. On démarre le printemps, comme les derniers printemps, avec des vents d'est. Les surfaces commencent à sécher très fort. Ce qui risque à terme, si nous restons dans ces conditions-là, de poser des problèmes pour les jeunes semis, les sur-semis et les gazons qui existent déjà".

Damien Denayer, spécialiste de la création et de l’entretien de terrains de sports - © RTBF - Marc Mélon Une nouvelle vie pour la terre retirée La déplaqueuse absorbe trois centimètres de gazon. La terre est de très bonne qualité. Elle va avoir une nouvelle vie. Christophe Heuser poursuit: "Ici à Cointe, c'est de la toute bonne terre qui va être livrée au service horticole de la Ville de Liège. Elle va être compostée durant une année et après elle sera utilisée dans d'autres plantations ou services verts. La terre a été enrichie tout au long de la vie du terrain de football. Elle est très bonne". Des opérations minutieuses Différents travaux sont réalisés selon un calendrier. Certaines opérations sont délicates, notamment quand il faut niveler la surface de jeu. Damien Denayer poursuit: "L'opérateur mesure d'abord les niveaux et les encode dans sa tête laser. Elle va communiquer avec la machine pour niveler selon les pentes et les profils désirés. C'est un travail très précis pour éviter d'avoir des bosses et des fosses. Le travail doit s'effectuer juste avant le semis pour avoir un profil de sol parfait et correct".

La déplaqueuse de gazon retire 3 centimètres de terre sur le terrain de sports de la plaine de Cointe. Les sportifs découvriront le nouveau terrain dans trois mois. - © RTBF - Marc Mélon Trois mois de patience pour les sportifs Le semis est effectué. Une alternance de pluie et de le soleil sont maintenant les clés de la réussite. Les sportifs découvriront leur nouveau terrain dans 3 mois.

Réparation terrain de football - 26/04/2019