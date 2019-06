Les terrains de golf surveillés de près à l'approche de la vague de chaleur

Chez nous, une vague de chaleur se profile. Le thermomètre va grimper au-delà de 35 degrés la semaine prochaine. Cela risque d'assécher notamment les terrains de golf du pays. Du coup, les propriétaires surveillent de près le terrain.

Nous nous sommes rendus au golf de Naxhelet, près de Huy, où le vendredi est un jour de grande activité pour les intendants qui s’occupent des terrains. Denis Goffin, chef adjoint des intendants du golf: "Tout doit être prêt pour le weekend. Toutes les zones doivent être impeccables. Les greens, les départs, les fairways... tout doit être en ordre pour accueillir les joueurs qui viennent chez nous".

Un appareil pour vérifier l'humidité du sol

Ce matin, à Wanze, la température est de 16 degrés. La semaine prochaine sera nettement plus chaude. Les surfaces de jeu sont observées en permanence. Un appareil doit vérifier l’humidité dans le sol. Bastien Henard, intendant: "Cet appareil me permet de voir toutes les zones sèches ainsi que les zones trop humides. Ça nous permet vraiment de nous concentrer sur l'arrosage de telle ou telle zone pour donner le bon taux d'humidité dans le green".

L'eau de l'étang pour arroser les terrains

Les opérations s’effectuent avec parcimonie car un arrosage excessif provoque des dégâts. Au golf de Naxhelet, l’eau utilisée provient d’un étang. Denis Goffin, chef adjoint des intendants: "Ces eaux viennent du terrain ou des toitures des bâtiments et, par un système de drainage, elles retournent dans l'étang. C'est un circuit fermé. On n'utilise pas du tout d'eau de ville".

Certains joueurs freinés par la chaleur

Les températures annoncées pour les prochains jours peuvent freiner certains joueurs. Etienne Malherbe, joueur de golf: "Ça dépend des personnes et de leur âge. Certaines personnes ne supportent pas la chaleur. Ça a un avantage, c'est que lorsqu'il fait plus chaud, la balle est mieux portée, on gagne en distance. Mais de temps en temps, on aimerait bien un peu s'abriter. Ici, le parcours est plus ouvert, il y a moins de bois, et c'est parfois un peu plus difficile pour ces personnes-là. En ce qui me concerne, j'ai cette chance, je ne suis pas incommodé par la chaleur".

"On peut jouer à la fraîche, mais il faut se lever tôt" explique Guy Hallet, lui aussi joueur de golf. "Un senior n'aime pas toujours se lever tôt. Mais si on joue à 9 heures du matin, par exemple, pendant deux heures en voiturette, c'est tout à fait acceptable".

La semaine prochaine, les joueurs de golf seront sans doute plus matinaux que d’habitude. Les jardiniers, eux, seront attentifs aux possibles dégâts liés à la canicule.