Les températures trop douces compliquent le bon fonctionnement des patinoires

De nombreuses patinoires de Noël accueillent encore les visiteurs jusqu’à la fin du week-end prochain, mais les températures trop clémentes compliquent parfois les choses. La machinerie déployée pour maintenir la glace à bonne température doit donc faire l’objet d’une vigilance permanente.

Une vigilance permanente pour maintenir la glace à bonne température

Entièrement couverte, d’une superficie d’environ 540 mètres carrés, la patinoire de Noël de Liège accueille jusqu’à 250 patineurs par séance, et cela, même si les températures sont bien trop douces pour la saison. "On a un groupe de froid qui alimente un tapis glacier, donc un petit serpentin qui passe sous la glace, qui circule par du glycol, un antigel qui peut descendre à des températures bien négatives (pour l’instant, il est plus ou moins à -11°)", explique Murielle Pequeux, gestionnaire. "Donc c’est sûr que quand il fait plus doux, le groupe de froid tourne un peu plus."

Des bâches pour sauver la patinoire de Hannut

A une trentaine de kilomètres de là, à Hannut, la patinoire de Noël, couverte elle aussi, mais deux fois plus petite, a connu quelques soucis la semaine dernière. "Il y avait encore moyen de glisser dessus, mais ça devenait presque une couche de verglas très mouillé, c’était assez spectaculaire, et donc je n’ai pas voulu prendre le risque de laisser les gens occuper l’espace", confie Martine Noël, la responsable.

Le service technique a donc dû intervenir. "Le groupe de froid tournait à plein régime, et on a décidé de couvrir la patinoire de bâches, des bâches totalement traditionnelles parce que de l’isotherme aurait coûté trop cher, et finalement, ça a très bien fonctionné avec ces bâches traditionnelles", reconnaît Yannick Peigneur.

Une solution à moindre coût, qui fait des heureux sur la glace : "On arrive à patiner donc il n’y a pas de problème, c’est le principal". "C’est une super glace". "Pour des amateurs, ça reste sympathique. Après, je ne proposerais pas de faire des pirouettes sur la glace, c’est sûr !"