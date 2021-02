Les téléphones chauffent dans les salons de coiffure

Le comité de concertation de vendredi a autorisé les coiffeuses et coiffeurs à rouvrir leurs salons à partir du 13 février. Ils devront respecter strictement les protocoles établis.

L’annonce de cette réouverture était attendue avec impatience par le secteur mais aussi par les clients. Les demandes de rendez-vous commencent à s’enchaîner. Nous avons pu le vérifier auprès de Nathalie Moisse, coiffeuse à Nandrin : "Il y avait déjà les rendez-vous qui avaient été pris précédemment qu’on reporte à chaque fois. Et puis alors, maintenant, vu que c’est officiel, il y a d’autres personnes qui retéléphonent. Les clientes étaient très impatientes. Ça fait vraiment plaisir de voir qu’elles m’ont attendue, qu’elles n’ont pas été à la concurrence, qu’elles n’ont pas traversé la frontière pour aller là où c’était permis. J’ai une clientèle en or. Il y a une relation très, très forte entre mes clientes et moi.".

Un détecteur de CO2 attendu avec impatience

Nathalie Moisse a commencé à se préparer à la réouverture : "Ce qui va surtout changer par rapport aux premières conditions qu’on avait imposées, c’est l’achat du fameux détecteur de CO2, que j’attends avec impatience. Mais autrement, c’est un petit salon, je n’ai jamais plus de deux clientes à la fois. Les normes étaient déjà respectées : je désinfectais déjà d’office, des serviettes propres à chaque personne, une cape, … Vu que j’ai acheté le détecteur de CO2, ça va me permettre de ne pas devoir ouvrir en permanence, j’aurai le petit signal qui me dira "attention, il faut vite aérer", donc j’ouvrirai la fenêtre. J’ai également une possibilité d’air conditionné qui a été installé il y a déjà des années.".

Le contact avec les clientes lui a-t-il manqué ? "Enormément. Ça a été vraiment une punition de ne pas pouvoir travailler, de ne plus voir personne. On a l’impression de ne servir à rien. On n’a pas envie de se lever le matin. On a tout le temps envie de pleurer. Mais voilà… Maintenant, on a envie de pleurer mais de joie !"

Les clientes ont été d’un grand soutien

A quelques kilomètres de là, à Strée, sur la commune de Modave, Véronique Halleux reçoit aussi beaucoup d’appels : "Le téléphone n’arrête pas de sonner. Tant mieux pour nous.".

Elle se réjouit de revoir ses clientes : "Autant nous qu’elles, on se réjouit de se revoir.". Le contact n’avait cependant pas été rompu : "C’étaient des messages : "Est-ce que vous savez quand vous allez pouvoir recommencer, parce que les cheveux sont longs, on a besoin de la couleur, … ?". On n’a pas arrêté d’avoir de leurs nouvelles et aussi leur soutien, surtout. Les clientes ont été d’un grand soutien. On a choisi ce métier-là parce qu’on adore le contact avec les personnes, donc ça nous manque et on se réjouit, moi et mes collègues, de recommencer.".

Les clientes veulent-elles un rendez-vous tout de suite ou sont-elles prêtes à attendre encore un peu ? "Pour ce déconfinement-ci, elles sont quand même assez patientes, elles comprennent qu’on fait notre maximum. C’est une des grosses différences par rapport au premier déconfinement.", répond Véronique Halleux.

Côté organisation… "On va mettre les choses en place. Par le nombre de mètres carrés, il faudra avoir simplement un nombre d’ouvrières limité. J’ai quand même trois ouvrières, plus moi. Donc on doit changer les horaires, ne travailler qu’à deux et puis utiliser tout l’espace possible. Au niveau de l’aération, il nous est demandé, si on n’a pas l’appareil qui calcule le C02, de coiffer la porte ouverte, donc nous allons acheter cet appareil pour ne pas devoir imposer à nos clientes le courant d’air.".

Les clientes s’inquiètent-elles des mesures prises quand elles appellent ? "Alors, ça, c’est très étonnant, mais pas du tout.", répond Véronique Halleux, "Elles ont connu le premier déconfinement, elles avaient très bien vu ce qu’on mettait en place. Elles estiment que ce qui était déjà en place avant était suffisant et donc elles ne nous posent aucune question à ce sujet."