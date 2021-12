Les tapisseries de l’église de Pepinster ont été décrochées suite aux inondations

Dans l’église, ce mardi matin, un chariot élévateur fait le va-et-vient entre le sol et les tapisseries accrochées à une quinzaine de mètres de haut. Avec précaution, elles sont décrochées et déposées sur du papier bulle. Cela faisait plus d’un siècle qu’elles n’avaient pas été décrochées. Les inondations ont rendu l’opération nécessaire : " Après les inondations, le sol s’est défoncé et il va falloir le retravailler. On va donc avoir énormément de poussière donc on a décidé de décrocher les tapisseries pour ne pas qu’elles s’abîment. Ça a pris du temps parce qu’un moment donné, on ne savait pas ce qu’on allait faire avec le sol. Il a aussi fallu trouver un endroit sec pour les entreposer dressées. C’est le menuisier qui est en train de les décrocher qui a fait une espèce d’étagère pour les dresser. Et puis c’est toute une organisation pour mettre ça en place ", précise Jean Detiffe, président de la fabrique d’église.