Les syndicats de Coca-Cola bloquent les sites de distribution et dénoncent l'absence de garanties d'emploi

Action surprise ce matin dans les différents dépôts Coca-Cola du pays. Chez nous à Chaudfontaine, mais aussi à Heppignies, Gand, Anvers et Hasselt. La production continue mais les camions ne peuvent pas accéder ou sortir du site de distribution. En cause, une annonce de fermeture, une réorganisation et des négociations qui patinent entre syndicat et direction.

Pour comprendre l’origine de cette mobilisation, il faut remonter presque un an en arrière, en janvier 2019. Coca annonce la fermeture de deux sites : Hasselt et Heppignies dans le Hainaut. 130 emplois seraient impactés par cette fermeture.

Des discussions entre syndicat et direction sont en cours mais les syndicats estiment qu’ils ont trop peu de garanties, concernant le maintien des emplois notamment. "La direction de Coca-Cola a répondu très clairement que les emplois n’étaient pas garantis. Ça ne dépend pas d’eux mais ça dépend de la maison mère à Atlanta. Nous avons demandé aussi à ce que les emplois soient sûrs et non détricotés. Et là, Coca-Cola ne peut pas nous le garantir non plus", explique Stéphane Piron, secrétaire fédéral Setca.

Autre nœud des négociations

Des travailleurs pourraient être déplacés. Cela pourrait être le cas à Chaudfontaine. Les deux sites fermés (Hasselt et Heppignies) seront remplacés par des petits dépôts éparpillés. Ils seront gérés par une autre société. D’actuels salariés de chez Coca pourraient être amenés à y travailler. A Chaudfontaine, 5 personnes seraient concernées mais c’est, pour l’instant, le flou quand à leur avenir.