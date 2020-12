Les spadois se présentent leurs bons vœux sur les haut-parleurs des rues du centre

La population spadoise est relativement âgée, et, pour lutter contre l’isolement, l’échevinat de la participation a lancé une opération pour le moins inhabituelle : les citoyens sont invités, pendant une quinzaine de jours encore, à déposer sur un répondeur un bref message vocal d’une trentaine de secondes, pour se souhaiter les uns aux autres de joyeuses fêtes, et une bonne année. Ces vœux sont ensuite diffusés dans les rues de la cité thermale, entre deux chants de noël, sur le réseau des haut-parleurs de l’administration communale, habituellement utilisés à des fins d’animation commerciale lors des braderies, et actuellement reconvertis en amplificateurs de bons sentiments.

Une douzaine de personnes, enfants, familles, ont à l’heure actuelle participé à cette initiative, lancée en cette fin de première semaine de décembre. Quand l’ambiance de circonstance s’adapte à cette période de pandémie, les passants semblent prêter peut-être plus qu’une oreille distraite.