Les sous-traitants de GLS sont en colère et manifestent devant les entrepôts de Grâce-Hollogne

A Grâce-Hollogne, les sous-traitants qui travaillent pour GLS ne sont pas contents. GLS, c'est un groupe international actif dans le transport de colis et de marchandises.

Ces livreurs sous-traitants se disent exploités. Et ce matin, ils ont décidé de manifester devant les entrepôts de GLS. Alain Parmentier est l'un d'eux. Sa petite société de transport compte 7 camions et autant de chauffeurs. Tous sont sur les rotules: «C'est un travail très stressant pour eux, et les journées sont très longues. Le souci que nous rencontrons actuellement chez GLS, c'est que quand nos chauffeurs ne savent pas faire tous les stops donnés dans une journée, on a des amendes. Donc nous, on met une pression constante sur nos chauffeurs et ils ne supportent plus la charge de travail. Ça devient épuisant. Ils démarrent très tôt le matin. Et ce qui n'est pas fait le jour-même est reporté au lendemain. Ils se retrouvent parfois avec 115 clients à livrer sur une journée, ce n'est plus possible ».

Des conditions de travail qui les obligent finalement à se mettre en infraction, comme le précise Alain Parmentier: «Si vous avez autant de stops à faire, si vous roulez à 50 à l'heure, vous ne saurez pas faire tous vos stops sur une journée, ce n'est pas possible ».

Une rencontre a lieu ce matin entre la direction de GLS et les 7 sociétés sous-traitantes qui disposent au total d'une flotte d'une quarantaine de camions. Le message de ces livreurs de colis est clair: ils en ont plein le dos.