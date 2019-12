Les somptueux costumes du carnaval de Rio au Château de Modave

Comme chaque année, à l’époque des fêtes de fin d’année, le Château de Modave se pare de ses plus beaux atours. Cette fois, place à la couleur, aux plumes et aux rythmes endiablés de la rumba avec le carnaval de Rio.

La thématique de Noël est toujours omniprésente au château avec des sapins, cette année très colorés et assortis aux milliers de plumes qui ornent les costumes du carnaval.

Exposition carnaval de Rio au château de Modave - © rtbf.be

Des personnages célèbres

En parcourant, unes à unes, les salles et les pièces décorées du château on croise des personnages historiques et des célébrités du grand écran.

"L’école de samba, dans laquelle officie le collectionneur qui nous a prêté ces costumes, crée chaque année un char avec une thématique différente. Elle s’inscrit, bien entendu, dans la thématique générale du carnaval de Rio, explique Philippe Van Hespen. C’est pour cette raison que, durant la visite du château, on va croiser un pharaon, le pirate des Caraïbes ou encore le roi Louis XIV".

Et surprise, dans les sous-sols du château plusieurs carnavals de nos régions sont mis à l’honneur avec des costumes venus de Malmedy, Andenne et d’Eupen.

Le site : http://www.modave-castle.be/