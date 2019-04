Les socialistes liégeois poursuivent leurs préparatifs de déménagement

Discrètement, les préparatifs administratifs au déménagement de la fédération liégeoise du parti socialiste se poursuivent. Ils ont pris du retard, mais après tout, il n'y a pas d'urgence, puisqu'il ne s'agit pas de renflouer les caisses.

Les locaux actuels, relativement vétustes, coûtent cher en chauffage et entretien. Ils occupent une parcelle d'une jolie taille qui donne sur trois côtés d'îlot, entre Sainte-Véronique, Louvrex, et Sainte-Marie. Un compromis de vente a été conclu avec les promoteurs Moury et Demarche, sous réserve qu'ils obtiennent un permis pour bâtir un immeuble de vingt-six appartements. Mais avant cette autorisation, une autre formalité s'est imposée: une modification de voirie. En fait, un alignement de trottoir. Cette procédure a nécessité une enquête publique, qui n'a pas récolté la moindre réclamation. Ce résultat doit à présent être communiqué officiellement au conseil communal: c'est prévu pour ce lundi. C'est une étape nécessaire, avant que l'aspect architectural du projet de démolition-reconstruction puisse être examiné par le bourgmestre et les échevins.

Le PS peut donc commencer à s'activer dans la recherche de ses futurs bureaux. Probablement pour un achat. Probablement en rive gauche. Probablement proches de l'hypercentre. Mais plusieurs paramètres entrent en ligne de compte pour déterminer l'adresse idéale: par exemple le choix de maintenir ou non un débit de boissons en rez-de-chaussée pour les militants....