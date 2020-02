Les sites Internet communaux vont devoir être plus accessibles. L'exemple de Villers-le-Bouillet

Les communes disposent aujourd’hui toutes de leur site Internet. Certains plus modernes que d’autres. Mais tous vont devoir s’adapter car une décision européenne les oblige à être accessible aux personnes souffrant d’un handicap visuel à partir du 23 septembre prochain. Certains sont quasiment déjà prêts. Ce sont les sites les plus modernes. Parmi eux, celui de Villers-le-Bouillet, mis en ligne il y a quelques jours.

Les travaux en cours, les offres d’emploi, les événements à venir, autant d’éléments que l’on retrouve désormais à la Une du site Internet de cette commune. Un site qui répond aussi à certaines demandes émises par les habitants : " Il y avait certaines rubriques qui étaient peut-être un peu cachées dans le site auparavant et qui sont plus lisibles maintenant, qui sont plus faciles à retrouver. Il y avait aussi des remarques sur les événements de la commune où on ne savait pas en lister beaucoup sur l’ancien site. Et puis il y avait une demande assez conséquente pour pouvoir bénéficier d’un autre mode de délivrance des différents documents de la population ", détaille Cédric Willems, chargé de communication de Villers-le-Bouillet.

Les documents disponibles via Internet, c’est une réelle demande. Sur les sites communaux qui les proposent, on retrouve surtout les documents d’état civil et autres certificats. C’est le cas à Villers-le-Bouillet : " Pour l’instant il y a divers certificats de la population et actes d’état civil, mais aussi divers formulaires pour le broyage des branchages par exemple, ou encore les interpellations au conseil communal et les déclarations d’événements. Quant aux rubriques les plus consultées, ce sont les offres d’emploi et les enquêtes publiques. On les retrouve d’ailleurs directement via la page d’accueil du site Internet, via des onglets bien distincts. Ce que nous avons aussi voulu mettre en évidence, ce sont les chantiers en cours ", précise-t-il encore.

Des sites variés

Parmi les 84 communes de la province de Liège, 32 ont leur propre concepteur de site Internet, et donc autant de modèles différents. Cinquante-deux autres passent par Imio, l’intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle. Une aide utile à l’heure où les sites vont devoir s’adapter à une meilleure accessibilité voulue par l’Europe.

" Il y a vraiment un canevas très directif qui leur impose d’améliorer l’accessibilité de manière à avoir une certaine équité entre tous les internautes. Et là, au niveau des personnes qui ont une déficience visuelle, il y a toute une série d’outils techniques qui doivent être mis en place de manière qu’ils puissent y accéder de la même manière qu’une personne tout à fait valide ", explique Joël Lambillotte, directeur-général adjoint d’Imio.

Certains sites demanderont beaucoup de travail. Parmi les plus vétustes : Verlaine, Juprelle et Bassenge. " Le gros problème réside au niveau du contenu. Ajouter des sous-titres sur une vidéo de retransmission du conseil communal par exemple, ajouter des éléments textuels autour des images, correctement présenter des menus, ça ça représente quand même assez bien de travail et donc un coût. L’hébergement peut ainsi coûter entre quelques centaines d’euros et 5000 à 10.000 euros pour les grandes villes ", précise-t-il encore. Pour Villers-le-Bouillet, en partenariat avec Imio, le coût a été de 3500 euros pour la mise en page et entre 500 et 600 euros par an pour l’hébergement.