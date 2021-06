Les services de la Ville de Liège s’adaptent à la crise informatique

Suite à l’attaque informatique qui paralyse les services de la Ville de Liège, ces services se sont adaptés afin de pouvoir servir au maximum la population. Celle-ci est invitée à consulter le site Internet liege.be où les informations sur l’impact de l’attaque sont mises à jour quotidiennement.

Voici les solutions mises en place pour la population ainsi que la disponibilité des services :

Archives

Le service des Archives est en mesure de traiter les demandes citoyennes (historiques, scientifiques et généalogiques) introduites par mail et courrier papier uniquement (rue de la Tonne – bâtiment BM67 – 4000 Liège – archives@liege.be). Le service n’est par contre pas joignable par téléphone.

Les citoyens peuvent venir consulter dans la salle de lecture uniquement sur rendez-vous (à prendre par mail) Les demandes relatives à des dossiers d’urbanisme ne peuvent malheureusement pas être traitées pour le moment faute d’accès au logiciel ad hoc. Les demandes via e-guichet resteront en attente tant que l’accès à l’informatique n’est pas possible.

Bibliothèques

Une solution a été proposée via un internet externe à la ville présent dans nos bibliothèques. Elle permet de maintenir les opérations liées au prêt. Ce service reste donc ouvert selon les horaires habituels.

Bureau de Police administrative

Le Bureau de Police administrative reste disponible uniquement par téléphone et par mail : bpa@liege.be.

Les formulaires de demande suivants sont inaccessibles sur la plateforme E-guichet pour le moment : formulaire de demande d’organisation de manifestations, formulaire de demande d’abonnement de stationnement payant et formulaire de demande d’autorisation de stationnement sur un emplacement riverain.

Liste des numéros de téléphone du service selon la matière :

Commerce

Le Bureau du Commerce est accessible uniquement via 04/221 91 70 ou commerce@liege.be.

Le Service des foires est accessible uniquement via le 04/221 91 66 ou foiresetmarches@liege.be

Celui des marchés et brocantes est accessible uniquement via le 04/221 92 29 ou foiresetmarches@liege.be.

Etat civil et Population

Les mairies de quartier suivantes sont ouvertes et accessibles, de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 : Angleur, Bressoux (lundi et vendredi), Bois de Breux, Glain (du mardi au jeudi), Grivegnée, Guillemins, Jupille, Sainte-Marguerite, Thier-à-Liège, Sclessin.

Sont également ouvertes et accessibles le samedi de 09h00 à 12h30 les mairies suivantes : Angleur, Jupille et Thier-à-Liège

Les passeports commandés en mairie de quartier avant le 22 juin 2021 peuvent être retirés dans cette même mairie, dans les délais annoncés, soit 8 jours ouvrables après la commande, et ce, sans rendez-vous.

Les permis de conduire commandés en mairie de quartier avant le 17 juin 2021 peuvent être retirés dans cette même mairie, dans les délais annoncés, soit 8 jours ouvrables après la commande et ce, sans rendez-vous.

Les cartes d’identité commandées en mairie de quartier avant le 22 juin 2021 pourront être retirées dans une commune voisine en cas d’urgence attestée. Pour cela, rendez-vous préalablement dans la mairie de quartier où la carte d’identité a été commandée afin d’apporter la preuve de l’urgence et afin d’organiser le retrait dans la commune voisine. Attention toutefois que les citoyens liégeois ne doivent pas se rendre spontanément ni téléphoner dans les communes voisines : rien ne peut être fait sans un passage préalable en mairie de quartier.

Si la mairie de quartier vous a déjà contacté afin de vous informer de la disponibilité d’un document commandé (extrait de casier judiciaire, actes d’état civil…), vous pouvez vous rendre dans cette même mairie afin de retirer votre document. Si par contre vous n’avez pas été contacté par la mairie, c’est que le document n’est pas encore disponible.

Les légalisations de signature, les copies conformes et la distribution de sacs-poubelles peuvent être réalisées dans les mairies de quartier. Les déclarations d’euthanasie peuvent également y être déposées.

Aucun nouveau document ne peut par contre être commandé actuellement en mairie de quartier.

Un call center est également à disposition au 04/221.82.29 pour toute question sur les mairies de quartier. Le temps d’attente peut y être important.

E- guichet

L’E-guichet de la Ville reste disponible afin de prendre rendez-vous directement en mairie de quartier (sans passer par le call center). La commande de certains documents peut également y être réalisée mais ne pourra être satisfaite dans l’immédiat.

Les actes d’état civil disponibles dans la Banque de Données de l’Etat Civil peuvent être commandés dans toutes les communes de Belgique quel que soit le lieu de résidence, de mariage, de naissance…

Enfin, certains documents peuvent également être téléchargés directement par le citoyen via l’application "Mon dossier " à l’adresse https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ Il s’agit de divers certificats de population et des actes d’état civil dressés à partir du 1er avril 2019.

Service des étrangers

Les citoyens ayant déjà un rendez-vous sont invités à ne pas s’y présenter. Ceux n’ayant pas encore de rendez-vous sont invités à prendre contact avec le service, tout comme ceux ayant un rendez-vous, via l’adresse mail service.etrangers@liege.be. Toutes les demandes concernant le retrait de titre de séjour en urgence doivent être signalées, avec les preuves relatives à l’urgence, à l’adresse mail service.etrangers@liege.be.

Service des Naissances

Les citoyens ayant déjà un rendez-vous sont invités à s’y présenter afin de déposer les documents en leur possession, reçus à la maternité. Les services pourront ainsi procéder à une pré-analyse des dossiers.

Les citoyens qui n’ont pas encore de rendez-vous sont invités à envoyer un mail à l’adresse naissances@liege.be, en précisant l’objet de leur demande, leur numéro de registre national, nom, prénom ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et en l’accompagnant des pièces dont la liste est remise à la maternité.

Toute demande liée à une situation urgente doit être signalée à cette même adresse.

Service des Mariages

Les citoyens ayant déjà un rendez-vous sont invités à s’y présenter afin de déposer les documents en leur possession. Les services pourront ainsi procéder à une pré-analyse des dossiers.

Les citoyens qui n’ont pas encore de rendez-vous sont invités à envoyer un mail précisant l’objet de leur demande, leur numéro de registre national, nom, prénom ainsi que leurs coordonnées téléphoniques à l’adresse mariages@liege.be.

Concernant les célébrations de mariage, le service des Mariages prend contact téléphoniquement avec les futurs époux pour confirmer la cérémonie dans les meilleurs délais pour les dates du 25 et 26 juin et du 2 et 3 juillet 2021.

Les modalités relatives aux mariages prévus à des dates ultérieures sont à l’étude en fonction de l’évolution de la situation et feront l’objet d’une prochaine communication.

Service des Nationalités

Les citoyens ayant déjà un rendez-vous sont invités à s’y présenter afin de déposer les documents en leur possession. Les citoyens qui n’ont pas encore de rendez-vous sont invités à envoyer un mail précisant l’objet de leur demande, leur numéro de registre national, nom, prénom ainsi que leurs coordonnées téléphoniques à l’adresse nationalités@liege.be.

Logement

Le service de la Régie foncière est dans l’incapacité de consulter les dossiers des locataires (en cours et futurs) et d’y effectuer des modifications. Même situation pour procéder à l’encodage des candidatures à un logement (candidatures format papier et candidatures électroniques via E-guichet) ou de consulter les dossiers des candidats.

La Régie foncière reste joignable par téléphone : Service Technique 04/221 91 29 et Service administratif 04/221 91 76 et par mail : regiefonciere@liege.be

Urbanisme

L’accueil du public est ouvert uniquement sur rendez-vous pour les consultations des dossiers en cours d’enquête publique ou d’annonce de projet, le lundi et le vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h, en formant le 04/221 90 46.

Le renseignement et le conseil sont fortement perturbés. Les demandes peuvent être transmises par mail à l’adresse urbanisme@liege.be, et une permanence téléphonique reste accessible au 04/221 90 57, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le dépôt des dossiers doit se faire uniquement par envoi recommandé à l’adresse suivante : Collège communal, Département de l’Urbanisme, Place du Marché 2 à 4000 Liège. Une copie numérique est à joindre au dossier sur clé USB, ou à transmettre à l’adresse urbanisme@liege.be (en précisant la référence du dossier). Ces documents sont à créer au format PDF en deux fichiers : un fichier " plans " et un fichier " documents administratifs ".