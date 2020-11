Les savonniers défendent le rôle indispensable du savon artisanal dans la lutte contre l'épidémie de covid

Les savonniers se mobilisent sur les réseaux sociaux pour passer un savon à l’épidémie de covid.

La mobilisation est née en France. Elle s’est étendue à la Belgique. En peu de temps, une centaine de savonneries artisanales se sont rassemblées autour du hashtag #savonniersmobilisés.

Philippe Mancini est le responsable de la savonnerie artisanale Lîdjeu à Liège. Il explique : "Le nouveau confinement s’est accompagné de la fermeture de marchés, de nombreux commerces de détail, qui revendaient des savons artisanaux. Ils sont encore disponibles dans les magasins bio ou de vrac, donc typiquement les magasins alimentaires, qui peuvent rester ouverts, et sur le commerce en ligne mais il y a quand même une grosse partie de nos revendeurs qui malheureusement sont fermés aujourd’hui. C’est tout à fait paradoxal puisqu’on n’arrête pas de rappeler aux gens que le premier geste barrière contre le virus c’est se laver les mains très, très régulièrement. Donc le savon est typiquement très bien adapté pour ce geste barrière et, malheureusement aujourd’hui, par la force des choses, les gens vont plutôt se tourner vers le gel hydroalcoolique ou vers les savons industriels, alors qu’il existe des solutions qui sont à la fois meilleures pour la peau, meilleures pour la planète et meilleures pour l’économie locale.".

Que demandent les savonniers ? "La possibilité d’un assouplissement au niveau de la revente de ce type d’articles ou la mise en avant de produits plus locaux. Ça peut passer aussi par des mesures moins restrictives au niveau de la mise en place des marchés, par exemple, ou de certaines boutiques qui revendent nos savons.", répond Philippe Mancini.