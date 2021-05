Les sauts en parachute ont repris au Skydive de Spa

L’heure est à la reprise pour les sauts en parachute. Cette activité n’était plus possible pendant des mois. Mais les amateurs de sensations fortes en profitent à nouveau. C’est le cas à l’aérodrome de Spa où les départs d’avions s’enchaînent.

Les candidats au saut en parachute attendaient cela avec impatience et ils sont nombreux : " C’était l’euphorie. On attendait ça depuis des mois. Dès qu’on a du monde, les avions s’enchaînent les uns après les autres. Les week-ends, en pleine saison, on a jusque 120 passagers tandems par jour et en semaine c’est 70 à 80 ", explique Martine Sody, employée de Skydive, société organisatrice des sauts.

Quant à ceux dont c’était le baptême de l’air, le moins que l’on puisse dire est qu’ils se sont posés sans casse, et conquis : " Une première. A 4000 mètres. C’était vraiment génial mais il faut avoir le cœur bien accroché, mais je pense que je le referai. Au moment de sauter, je dois quand même avouer que j’ai eu peur ", confie un premier sauteur. " La sensation, c’est énorme, c’est fantastique. J’ai vu beaucoup de choses mais j’étais quand même concentrée sur ce que je devais faire, mais ça va, c’était super ", ajoute une autre, le souffle coupé. " C’est une sensation de dingue. On a adoré. Je pourrais le refaire alors que j’avais super peur de me lancer pour la première fois, mais là, c’était vraiment incroyable ", se réjouit encore un couple.

La nouvelle saison est donc pleinement lancée à l’aérodrome de Spa.