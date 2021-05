Les sauts en parachute ont repris à l'aérodrome de Spa

Sauter en parachute, ce n'était plus possible depuis des mois. Mais les amateurs de sensations fortes peuvent à nouveau en profiter. C'est notamment le cas à l'aérodrome de Spa, où les départs d'avions s'enchaînent depuis une dizaine de jours.

A la porte d'embarquement ce matin, une quinzaine de parachutistes trépignaient d'impatience avant de monter dans l'avion. - © RTBF

"C'est une expérience fantastique" témoigne une jeune fille qui vient de faire son premier saut. "Au début, j'ai eu un peu peur, mais la sensation, c'est énorme. Au moment où on se lance, il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit, et il fait froid, mais après, on oublie tout et on en profite".