Les sapins de Noël transformés en compost par Intradel

En ce début du mois de janvier, Intradel organise des collectes de sapins en porte-à-porte dans plusieurs communes de la province de Liège. Les sapins sont récoltés par un camion prévu pour l’occasion, en même temps que les autres déchets. C’est notamment le cas à Liège, où les collectes s’achèveront la semaine prochaine.

Les sapins sont transformés en compost ou en particules de bois

Une fois "cueillis", les conifères sont acheminés vers les différents biocentres d’Intradel, où ils sont traités de la même manière que les autres déchets verts. "Ils sont transformés en compost ou en particules de bois : le BRF (NDLR : Bois raméal fragmenté). Ces particules permettent d’entretenir les terres agricoles et les terrains privés en préservant l’humidité. Ça permet de ne pas trop les arroser", détaille Jean-Jacques De Paoli, porte-parole chez Intradel. Chaque année, l’intercommunale traite environ 45.000 tonnes de déchets verts.

Le bois transformé est ensuite vendu. "Le compost est vendu aux agriculteurs qui occupent les terres qui nous entourent. Nous sommes en Hesbaye, il y a beaucoup de terrains agricoles. Quant aux particules de BRF, ce sont celles que l’on peut retrouver dans les entreprises de parcs et jardins. Il est d’ailleurs possible d’acheter du compost et du BRF dans les biocentres d’Intradel."