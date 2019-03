Les sans-papiers sont toujours dans l'incertitude au squat Sainte-Beuve

Les échéances se rapprochent dangereusement pour les occupants de l'ancienne école d'horticulture, à Burenville. Ils sont encore une cinquantaine d'hommes et une demi-douzaine de femmes avec enfants. Au terme de l'arrêté d'inhabitabilité signé en décembre par le bourgmestre Demeyer, ils devraient quitter les lieux pour mardi de la semaine prochaine.

Pour quelques familles, une solution durable a pu être trouvée: après avoir été temporairement logées dans un immeuble du centre public d'action sociale dans le quartier de Pierreuse, elles ont déménagé voici quelques jours à peine dans un bâtiment qui appartient à la coopérative de financement alternatif des Tournières. Les frais, les charges et l'encadrement sont assumés par divers groupements et associations: il n'y a plus d'intervention communale.

Mais pour le reste des sans-papiers - et ils sont quand même plusieurs dizaines, avec quelques nourrissons - le temps presse. Le comité de soutien refuse de croire à une expulsion. Mais le site où ils résident a été vendu voici deux ans et demi, et les propriétaires viennent de déposer une demande de permis d'urbanisme pour des travaux qui pourraient commencer à l'automne....