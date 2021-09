Les salles de spectacle rouvrent leurs portes à Liège, avec covid safe ticket

Il va falloir s'y faire. Pour aller au spectacle, il vous faudra un covid safe ticket. En tout cas pour y aller sans distanciation, sans masque, et pour les spectacles de plus de 200 personnes en salle.

A Liège, l'Opéra, l'Orchestre, le Théâtre ou encore le Forum le réclameront. Il faut donc être soit vacciné, testé récemment ou guéri du covid depuis moins de 6 mois.

Il s'agit de mesures décidées par le comité de concertation du 20 août. Or, beaucoup avaient acheté tickets ou abonnements bien avant cela.

Les conditions de vente ont donc changé et tant à l'Opéra, qu'au Théâtre de Liège ou au Philharmonique, on remboursera les spectateurs qui refusent ce covid safe tiket. Au Forum, on en discute. Mais pour l'instant, la toute grande majorité des gens accepte cette obligation.

L'Orchestre aidera d'ailleurs son public à télécharger et imprimer son covid safe ticket. Le Théâtre de Liège propose même un test gratuit dans la pharmacie voisine. Pourtant, sur la page Facebook du Théâtre, on peut lire: "tellement dommage, le spectacle de ce vendredi, ce sera donc sans nous 4", ou encore "comment pouvez-vous jouer dans cette comédie ?".

On ne nous a pas laissé le choix

Ce covid safe ticket, les salles l'adoptent parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix. Daniel Weissmann, de l'Orchestre Philharmonique: "On ne nous a pas laissé le choix. Nous n'avons plus aucun filet de sécurité. Avant, il y avait le chômage que le fédéral accordait quand on ne pouvait pas travailler ou quand on était obligé de fermer sa salle. Il n'existe plus. Maintenant, il faut absolument qu'on fasse du travail sans filet. Si nos recettes ne reviennent pas, on va être dans de grandes difficultés financières en très peu de temps".

Parce que les spectacles sont prévus pour une pleine capacité des salles. Simon Bouazza, du Forum de Liège: "Quand vous avez presque 2000 personnes qui ont acheté des billets pour Laura Laune, je ne me voyais pas en tirer 1000 au sort en disant qu'ils ne pouvaient pas venir dans la salle. Et puis, prenons par exemple des concerts festifs comme Yannick Noah, on ne se voyait pas non plus avec un service de sécurité interdisant aux gens de se lever".

Ces mesures sont valables jusqu'au prochain Codeco, en octobre en tout cas.