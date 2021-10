Les sages-femmes d’Eupen se lancent, elles aussi, à la recherche de gynécologues

Depuis le 28 septembre, la maternité de l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen a été transférée à la clinique du CHC de Heusy. Une solution que la direction espère provisoire, jusqu’au second semestre 2022 maximum. La raison : un manque de gynécologues pour assurer ce service dont la fermeture, même provisoire, a causé un certain désarroi pour les 19 sages-femmes du service. D’où cet appel qu’elles lancent elles aussi pour trouver les gynécologues manquants. Il en faudrait idéalement cinq.

Leur maternité, les sages-femmes de l’hôpital eupenois l’adorent. Pour sa taille réduite, pour sa mentalité familiale. Alors à côté des appels lancés par la direction, elles ont elles aussi retroussé leur manche, sur les réseaux sociaux, pour tenter de toucher des gynécologues prêts à venir travailler à Eupen : " Nous cherchons intensément des gynécologues voulant travailler ici à la maternité d’Eupen. Une petite maternité très familiale, très conviviale, avec un contact très personnel étant donné qu’on suit les patientes du début de la grossesse jusqu’à l’accouchement, et en postpartum si c’est souhaité. Nous aimerions vraiment continuer notre travail de sage-femme dans ce cadre particulier d’une petite maternité familiale ", confirme Martine Königstein, sage-femme en chef.

En attendant, certains services restent assurés à Eupen. Les autres sages-femmes ont quant à elles été transférées à Heusy : " On continue à faire des consultations prénatales, des tests du diabète et on assure une présence sur Eupen. Plusieurs sages-femmes ont été dispatchées sur Heusy où elles assurent une présence et une garde sage-femme pour les patientes germanophones. Celles qui sont parties à Heusy l’ont fait sur base volontaire, pour garder cette pratique ", explique-t-elle.

L’hôpital eupenois est le seul pour le Nord de la Communauté germanophone, d’où l’importance d’une maternité dont l’absence, espèrent les sages-femmes, sera la plus courte possible.