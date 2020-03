Les rythmes et couleurs de la Martinique égaieront le 518ème Laetare de Stavelot

Nouveau Grand Maître des Blancs Moussis, nouveau Président du Comité des Fêtes, le 518ème Laetare change quelque peu de visage, dans tous les sens du terme, à quelque semaines de cet incontournable événement folklorique. Fondamentalement, rien ne sera révolutionnaire, mais ça et là, des petites retouches et quelques innovations émailleront les festivités stavelotaines qui figurent parmi les plus célèbres du pays.

Invité d'honneur: le VakBand martiniquais

Telle est sans doute la principale touche apportée par le nouveau président du Laetare, Jean-Marie Marquet, soucieux de conférer à la grande parade du dimanche 22 mars des couleurs et des rythmes exotiques: " nous avons ainsi engagé, explique le Président, un groupe venu de Martinique, le VakBand, qui apportera toutes ses couleurs et son soleil dans notre cortège; c'est un groupe qui viendra directement des Caraïbes mais qui se produit partout dans le monde; on a pu les applaudir par exemple Miami, Toronto, en Guadeloupe et à Bordeaux et c'est avec une certaine fierté que le groupe va rehausser de sa présence le Laetare de cette année." VakBand, créé en 2010, est un groupe "à pied" qui

adapte des rythmes d’ailleurs à ceux du folklore caribéen afin de promouvoir le carnaval des Antilles. Le groupe vivra le week-end du Laetare dans son ensemble puisqu'il participera également au cortège lumineux du samedi soir.

Pierre Blaise à la tête de 350 Blancs Moussis

Autre changement notoire, historique même, la Confrérie des Blancs Moussis sera emmenée cette année et pour la première fois par son nouveau Grand Maître en la personne de Pierre Blaise, qui a pris le relais en automne dernier de Christian Nezer après 33 ans de "règne" et 58 années passées sous la traditionnelle bure blanche des Blancs Moussis; un moment fort pour le nouveau Grand Maître, ingénieur de profession, très impliqué dans la vie associative locale: " je ne m'attendais pas à l'ampleur de la tâche, nous confie-t-il; mener près de 400 Blancs Moussis, c'est du boulot, c'est avoir l'oeil à tout avec surtout ma volonté de bien faire respecter le folklore entretenu depuis des décennies par la Confrérie." Comme d'habitude, plus de 350 Blancs Moussis clôtureront le cortège du dimanche sur les airs endiablés de la Royale L'Emulation de Stavelot, Musique officielle des Blancs Moussis; c'est eux aussi qui seront responsables de la pluie battante de confettis expulsés par plusieurs chars souffleurs: " notre machine à confettis tourne à plein régime dans notre local; on prévoit de fabriquer 8 tonnes de confettis en vue du Laetare, autrement dit tous les confettis sont des produits locaux, aucun ne vient de l'extérieur, de Chine ou d'ailleurs..." tient à préciser le Grand Maître! Pour ce dernier, l'un des moments les plus émouvants sera le traditionnel grand rondeau des Blancs Moussis exécuté après le cortège vers 17h sur la place Saint-Remacle toujours noire de monde, avant la cérémonie d'intronisation de 8 nouveaux chevaliers, le grand feu d'artifice et la " Nuit Blanche" des Blancs Moussis dès 21h30 dans les caves de l'abbaye