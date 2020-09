Les rues cyclables ont fait leur apparition cet été à Liège

A Liège, la ville a décidé début juin d'aménager 28 rues cyclables. Le principe est encore méconnu. Vous les reconnaissez à ce logo bleu avec un cycliste en blanc et une voiture rouge souvent peint sur le tarmac. Dans ces tronçons, le vélo est prioritaire et les engins motorisés ne peuvent pas le dépasser. La vitesse est limitée aussi à 30 kilomètres/heure.

Des rues dans lesquelles le vélo est prioritaire

Depuis juillet, à Liège, les tronçons de rues cyclables font partie du décor urbain des automobilistes et des cyclistes. Nous avons rencontré sous la pluie Laure et son vélo au début du tronçon cyclable de la rue de Fragnée: "Ce qui me plait dans la démarche des rues cyclables, c'est le fait qu'il y ait des grandes peintures sur le sol pour accentuer vraiment la visibilité de cette nouvelle initiative. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas spécialement clair pour les voitures" témoigne-t-elle.

Dans ces rues, les voitures ne peuvent pas dépasser les vélos. Mais pour un cycliste, cela reste quand même difficile de se mettre au milieu de la rue et de se dire qu'il ralentit les voitures: "Je trouve qu'on reste quand même en position de faiblesse" reconnait la cycliste. "Il faut de la poigne de se dire que je m'en fous d'avoir un bus qui me colle ou une voiture qui est un peu impatiente".

"Ça peut être des coups de klaxons ou mettre les gaz, un peu d'intimidation et des gens qui n'acceptent pas d'être ralentis, alors que de toute façon, la rue n'est souvent pas assez large pour pouvoir dépasser le cycliste en toute sécurité" poursuit Julien, cycliste quotidien, membre du Gracq.