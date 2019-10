Les ruches urbaines de la Province de Liège : la fausse bonne idée ?

Le conseil provincial a voté, jeudi, son budget pour l’année prochaine. Parmi les multiples projets, l’installation de ruches connectées en zones urbaines. C’est très tendance. C’est sympathique. Depuis quelques années, les abeilles en ville sont présentées comme une initiative en faveur de la biodiversité. Mais ce n’est peut-être pas le cas.

Les abeilles domestiques, qui produisent du miel, sont en effet particulièrement gourmandes : elles butinent les fleurs, toutes les fleurs, tant et plus. De la sorte, elles privent de ressources d’autres insectes pollinisateurs, notamment l’abeille sauvage, qui est souvent solitaire, qui ne se nourrit parfois que d’une seule espèce végétale, et qui ne lutte pas vraiment à armes égales dans la compétition alimentaire. Là où les abeilles domestiques prolifèrent, l’abeille sauvage risque de disparaître. Plusieurs études scientifiques ont commencé à quantifier le phénomène, avec parfois des recommandations. Selon Grégoire Noël, doctorant assistant en entomologie fonctionnelle à Gembloux, "des études parlent d’une densité maximale d’abeilles domestiques à trois colonies au km²; et il faudrait sans doute descendre en dessous dans les agglomérations ; à titre d’exemple, en région bruxelloise, il y a quinze colonies au km²."

En tout cas, plusieurs municipalités françaises ont récemment arrêté d’installer des ruchers sur les bâtiments publics. C’est le cas à Metz et à Besançon. Cette inflexion politique tarde à arriver dans nos contrées.