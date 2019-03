Les rhétos débarquent à l'université

Demain, je serai criminologue ou vétérinaire ! C'est les vacances pour les élèves du secondaire mais certains prennent le chemin de l'université. Depuis ce mercredi et jusque vendredi, les rhétos et 5e année peuvent assister à de vrais cours et partager le quotidien des étudiants. Ils peuvent ainsi assister à des cours de médecine, de droit, d'histoire. La liste est disponible sur le site de l'université

Ils devraient être près d'un millier à tester cette immersion et peut être à déterminer un choix d'études

Ce jeudi, des mini-ateliers d'orientation sont également proposés, avec le Service d'Orientation universitaire, afin de mieux cibler ses intérêts ou les sections à explorer.