Les Restos du Coeur lancent un appel aux dons

Samedi passé, le 26 septembre, cela faisait 35 ans que le comédien français Coluche dénonçait le gaspillage alimentaire et lançait son appel à la solidarité envers les plus démunis amenant la création des premiers Restos du Coeur en décembre 1985.

Aujourd'hui, les Restos du Cœur ne désemplissent pas, constate la Fédération qui les réunit. La crise de la Covid-19 touche en effet particulièrement les populations les plus précarisées et, conséquence directe, la Fédération connait des difficultés pour approvisionner en denrées alimentaires et produits d'hygiène les 16 Restos du Cœur de Belgique.

La Fédération vient donc de lancer un appel aux dons. Marie-Christine Krings, la gestionnaire du Resto du Cœur de Verviers, qui distribue 7000 repas par an: "La Fédération approvisionne les 16 Restos du Coeur de Belgique ainsi que les deux food trucks grâce aux dons qu'elle reçoit ou qu'elle va chercher, qu'elle sollicite ou qu'elle organise dans les grandes surfaces, chez les particuliers, dans les entreprises, etc. Nous avons donc tous, autant que nous sommes, besoin de cet approvisionnement-là pour continuer dans l'objectif prévu par Coluche".

Dans le cas du Resto du Coeur de Verviers, c'est un pourcentage important que fournit la Fédération, comme le souligne Marie-Christine Krings: "Cela représente 40% des marchandises fraiches. Et ces 40% nous permettent de tenir la tête hors de l'eau. Les 60 autres pourcents nous sont apportés par Réverval, le réseau verviétois alimentaire, qui fait partie du relais social, ainsi que par les dons de particuliers qui, à Verviers et aux alentours, sont très généreux. Mais tout est fort aléatoire, tandis que la Fédération, elle, a besoin que l'on continue à l'approvisionner pour qu'elle nous approvisionne dans nos différentes structures".

Une "liste de courses" permettant de faire des dons de vivres à la Fédération des Restos du Cœur est disponible sur le site internet "restosducoeur.be". Les donateurs peuvent y acheter les articles de leur choix, la Fédération se chargeant des commandes et de la distribution des marchandises aux différents Restos du Cœur du pays.