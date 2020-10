Les restaurants doivent-ils être jaloux des hôtels qui peuvent encore servir ? "On a cinq chambres à nourrir, il n'y a pas de rendement"

Les dernières mesures sanitaires obligent les restaurants et les cafés à fermer. Celles-ci touchent durement le secteur et ont même poussé une poignée de restaurateurs et tenanciers liégeois à porter plainte contre l'Etat belge. Des mesures drastiques au goût amer, d'autant plus frustrantes lorsqu'on sait que les hôtels ont, eux, ont l'autorisation de garder leur restaurant ouvert. Une forme de jalousie est née auprès des restaurateurs qui y voient une certaine injustice. Marco Whormann, directeur de l'Hôtel de Verviers, nuance.

"Contrairement au premier confinement où les hôtels pouvaient rester ouverts mais où on devait servir la partie restauration uniquement à travers un room service en chambre, explique-t-il, aujourd’hui, avec les nouvelles restrictions, on peut maintenir l’activité hôtelière et on peut également servir à boire et à manger dans les restaurants pour les clients qui logent à l’hôtel." Et cette précision n'est pas négligeable : seuls les pensionnaires peuvent commander un repas.

Activité minime et rendement nul

"Les mesures appliquées font qu’il n’y a plus de demande. L’activité hôtelière est diminuée d’approximativement 90%", chiffre le directeur de l'hôtel. L'activité est donc minime : "Aujourd’hui, on a une occupation de 10%. On parle de 10 chambres dont la moitié sont occupées pour des raisons professionnelles et qui ne mangent pas dans l’hôtel. Donc il reste cinq chambres à nourrir, donc pas de rendement. Il n'y a pas de jalousie à avoir...", assure-t-il.

Les conséquences sociales existent aussi pour cet hôtel. La réduction de leurs l'activités conjuguée à la fermeture de la brasserie et au faible rendement du restaurant ont entraîné la mise au chômage technique des quatre cinquièmes du personnel de l'Hôtel Verviers. Dans le groupe Vander Valk, auquel ce dernier appartient, la situation est encore plus difficile pour les hôtels des villes touristiques comme Bruxelles et Bruges.