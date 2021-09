Les repas chauds pour les sinistrés de Pepinster et Chaudfontaine ne seront plus préparés par l’armée dès ce lundi

Il y aura du changement à partir de ce lundi pour les repas distribués aux sinistrés à Pepinster et à Chaudfontaine. Ceux-ci étaient préparés chaque jour par l’armée. Désormais ce sera par les fournisseurs de la Croix-Rouge. Des repas chauds resteront donc bien disponibles.

" Il faut savoir que l’armée produisait près de 700 repas à Pepinster (autant à Chaudfontaine) et que ces cuisines vont être retirées dès ce lundi. Des repas chauds vont tout de même rester et seront augmentés le soir. On va passer à plus de 1000 repas chauds le soir. Quant au midi, la Croix-Rouge fournira environ 475 sandwiches ", précise Guillaume Deprez, coordinateur de l’aide alimentaire de la Croix-Rouge.

" A Chaudfontaine, on a une situation un petit peu différente puisque la commune a souhaité qu’on puisse continuer à avoir des repas chauds le midi, donc c’est la Croix-Rouge qui va directement fournir ces repas et les citoyens auront la possibilité de prendre à midi des sandwiches à emporter pour le soir ", détaille-t-il encore.

L’armée ne préparera plus les repas mais elle restera active sur le terrain pour la distribution.