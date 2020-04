Les réparateurs de machines à coudre très sollicités

Pour occuper le temps pendant le confinement, les possibilités ne manquent pas: lecture, films ou séries, bricolage... Il semblerait aussi que la couture ait la cote pour s'occuper... mais aussi pour aider les autres.

Nous avons pu le constater chez un professionnel du secteur, à Liège.

Beaucoup de personnes ressortent les machines à coudre

Raphaël Koch fait partie d’une espèce rare. Le jeune liégeois est réparateur de machines à coudre. Et depuis le début du confinement, il ne chôme pas: "Il y a beaucoup de personnes qui ressortent leur machine à coudre. Ils ont acheté une petite machine, il y a un an ou plus, et ils ne la ressortent que maintenant. Et ils se rendent compte que leur machine peut avoir des petits problèmes".

Des stratégies pour aider les clients

Le réparateur a développé des stratégies pour continuer à aider ses clients pendant le confinement: "Je propose aux clients de les aider avant tout par vidéo-conférence, par téléphone, puis après, en dernier recours, je me déplace à domicile". Et bien sûr, Raphaël Koch n’entre pas chez ses clients et ne les approche pas.

Chacun peut devenir un héro, à sa façon

Et si ces couturiers du dimanche dépoussièrent leur machine, ce n’est pas seulement pour tuer le temps, comme l'a constaté le réparateur: "Ils la ressortent surtout dans un contexte de solidarité. On est dans une pénurie complète de masques. Et d'avoir sa propre machine à coudre permet de protéger sa famille, son entourage, mais également d'aider les aides soignants, les personnes dans un milieu hospitalier, les maisons de repos, les policiers, les pompiers, les caissiers et les caissières... Chaque aide est la bienvenue et chaque personne peut devenir un héro, à sa façon".

Et à côté de ses journées déjà bien remplies, le réparateur s’est lui aussi lancé dans la production intensive de ces masques anti-postillons.