Les rencontres théâtre jeune public de Huy sont de retour avec 52 spectacles

C’est un premier signe de renaissance pour le théâtre jeune public. Les rencontres organisées chaque année pour permettre aux programmateurs de découvrir les créations théâtrales destinées aux enfants et adolescents se tiennent en ce moment à Huy. L’an dernier, l’édition avait dû être annulée en raison de la crise Covid et le secteur avait été durement impacté. Cette reprise est donc particulièrement importante car de nombreuses troupes théâtrales y jouent la réussite de leur saison, si ce n’est plus vu l’impact du Covid sur leurs finances.

Cinquante-deux spectacles présentés en 9 jours au lieu de huit habituellement, c’est le vaste programme présenté lors de ces rencontres théâtre jeune public de Huy. Des rencontres devant un public de professionnels : des responsables de centres culturels ou de salles de spectacles, et puis le collège de visionnement du programme Théâtre à l’école. Autant dire que pour les troupes, l’enjeu est important : " Oui, en fait les saisons se créent principalement et pour beaucoup de dates ici à Huy ", confirme Jérôme Poncin, metteur en scène au Théâtre des quatre mains.

Pour les sélectionneurs aussi l’enjeu est de taille. C’est ici qu’ils choisissent ce qui sera programmé ou non dans leurs salles : " C’est essentiel en fait, pour prendre connaissance de ce qui se fait en matière de créations pour le jeune public mais aussi pour soutenir les compagnies dans leur travail de création. On ne fait pas notre marché uniquement ici mais c’est vrai que c’est l’endroit principal ", détaille Marie-Pierre Hérion, du centre culturel du Brabant wallon.

Quant aux organisateurs de ces rencontres, ils sont conscients de l’importance d’une programmation jeune public : " Ils sont en pleine construction, aussi bien les plus petits que les plus grands, et encore plus parfois les adolescents. Et puis toutes les thématiques sont traitées. On a par exemple eu ce lundi un spectacle sur le suicide, où les gens sont sortis bouleversés et avec des rires sur une thématique qui est vraiment dramatique ", précise Valérie Burton, organisatrice des rencontres pour la Province de Liège.

Ce secteur est souvent apparu comme secondaire dans la crise Covid, d’où la nécessité d’un soutien renforcé. Le budget théâtre à l’école vient d’ailleurs d’être augmenté de 300.000 euros, de quoi proposer 400 représentations supplémentaires.