Les recommandations du fédéral ont-elles favorisé la propagation de l'épidémie en maisons de repos ? L'avis d'un médecin liégeois

Tests dans les maisons de repos : des lenteurs dénoncées - JT 19h30 - 17/04/2020 Qui aurait pu l'imaginer, il y a quelques semaines d'ici ? Le coronavirus a fait plus de 5.000 morts en Belgique. 313 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24h, dont deux tiers en maisons de repos. C'est vraiment là que la crise est la plus aiguë aujourd'hui. Les chiffres le confirment. Et c'est là qu'il faut agir de toute urgence si on veut faire baisser le nombre de victimes. Agir, ça veut dire isoler les malades, après les avoir tester. Mais, force est de constater que ces tests prennent beaucoup de temps. Avec nous en direct, Vincent Frédéricq, le Secrétaire général de la Fédération professionnelle des maisons de repos.