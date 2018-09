Les randonnées d'un nouveau Topo-Guide passent par la Province de Liège

Un nouveau Topo-Guide des Sentiers de Grandes Randonnées vient de voir le jour. Il s'intitule : "Sentiers de l'Ardenne De l'Eiffel aux Ardennes françaises".

L'occasion de découvrir de jolis coins de notre Province au départ de cette grande randonnée. Comme l'explique Alain Carlier, Administrateur de l'asbl des Sentiers des Grandes Randonnées. "Le parcours part du nord- est de la Province de Liège, plus exactement de Monschau. Ensuite, il descend vers Malmedy et puis il va passer par Stavelot pour arriver à Basse-Bodeux et à Arbrefontaine. La suite de la randonnée se poursuit à travers la Province de Luxembourg pour arriver en France, à Sedan".

De nombreuses informations pratiques

Le parcours entier s'adresse à des marcheurs chevronnés puisqu'il s'étend sur 276 kilomètres. Mais chacun peut y aller à son rythme et puiser dans la mine d'informations que contient ce Topo guide.

Alain Carlier: "Dans ce guide, il y a des cartes et un descriptif à suivre. Il y a les balises blanches et rouges qui sont le signe distinctif du GR dans les Provinces de Namur et du Luxembourg. On trouve également un grand nombre d'informations pratiques comme les arrêts de bus, les transports en commun ou les gares. Mais aussi les possibilités de ravitaillement. Il est également rempli de notes explicatives sur le patrimoine nature, historique et local. Car la randonnée est aussi basée sur la curiosité et l'envie d'aller à la rencontre des autres ".

Il existe également 2 autres Topo-Guide qui ont été édités pour parcourir la région liégeoise. L'un concerne les Randonnées en Boucle. Ce qui permet aux randonneurs d'effectuer des promenades en une journée avec aussi la possibilité d'emprunter un raccourci, si on a un contretemps.

Et pour les familles, il existe un Topo-Guide spécifique pour des randonnées à la découverte de la Province de Liège. Il comporte des cartes très détaillées et une animation en bout de circuit. Cet ouvrage s'adresse aussi aux débutants et est doté de nombreuses pages pédagogiques.

Toutes les informations à découvrir sur le site: http://grsentiers.org/