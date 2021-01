Les quads énervent certains mais la police ne constate pas qu'ils circulent plus

Quand certains se baladent à pied, d’autres le font en chevauchant leurs quads, par exemple.

Sur les réseaux sociaux, des promeneurs ou des riverains se plaignent de la présence de ces quads. La Zone de Police des Fagnes ne constate toutefois pas d’accroissement de la circulation de ce type d’engins en cette période.

Suivant leur puissance et leur vitesse maximale, certains quads sont assimilés soit à des cyclomoteurs, soit à des motos et d’autres, quand ils ont une vocation agricole ou forestière, à des tracteurs.

Où peuvent circuler les uns et les autres ? La réponse de l’Inspecteur principal Sylvain Dohogne de la Zone de Police des Fagnes : "Un quadricycle pourra circuler sur la voie publique, donc tous les endroits qui sont ouverts au public et qui ne sont pas frappés d'une interdiction aux véhicules à moteur. Tout ce qui est terrain privé, tout qui est forêt, donc tous les endroits qui sont inaccessibles aux véhicules à moteur, est, dans le même ordre d’idée, interdit aux quadricycles, sauf un quadricycle agricole qui effectuerait des travaux sur un terrain agricole ou des travaux dans une forêt dans le cadre d’activités forestières. Et les règles sont les mêmes que pour les tracteurs agricoles.".

Les quads ne peuvent en principe pas circuler sur un pré, par exemple, à moins d’avoir l’autorisation du propriétaire, évidemment. "Tout à fait, là c’est le principe de la propriété qui s’applique.", confirme l’Inspecteur principal Sylvain Dohogne, "Un conducteur de véhicule à moteur quel qu’il soit ne pourrait pas circuler sur le terrain d’une tierce personne, sauf s’il y est autorisé ou s’il est propriétaire lui-même du terrain."