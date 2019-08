Les premiers pèlerins sont arrivés à Banneux

A Banneux, en province de Liège, le traditionnel rassemblement de L’Assomption se prépare. Tous les 15 août, ils sont entre 1500 et 2000 à se réunir dans ce grand sanctuaire dédié à la Vierge Marie. C’est là qu’en 1933, la Vierge Marie serait apparue à plusieurs reprises aux yeux d’une fillette, la jeune Mariette Béco.

Les premiers pèlerins sont déjà sur place. Ils viennent d’un peu partout en Europe. Eloi a fait le déplacement depuis Paris " pour rester au calme, se reposer, voir tout le monde et prier ". Ce mélange de nationalités c’est ce qui plaît à l’Anglaise Janet. " On rencontre des gens adorables ici. Pas que des Anglais, mais des gens de partout. On s’entend tous bien ! ".

La fraternité peut aussi faire des miracles

Evelyne vient de beaucoup mois loin, de Bruxelles. Alors pour elle, aucune raison de manquer les célébrations de L’Assomption à Banneux. " La Vierge Marie, c’est tout dans ma vie ", explique cette Bretonne d’origine. " Je viens juste me mettre à son service ".

On dit parfois de Banneux, qu’il est le petit Lourdes de Belgique, un lieu de miracles. Elena parcourt le site en chaise roulante. Le miracle, elle y croit dur comme fer. " L’année, dernière, j’avais très mal à l’épaule ", raconte cette Roumaine qui vit à Londres. " Je suis allée à la statue de Sainte Marie et le prêtre m’a dit : ‘Elena met tes mains d ans l’eau !’ Et pendant la nuit, toute la douleur a disparu. C’était incroyable. "

Mais plus que de miracles, il serait en fait question d’entraide et de chaleur humaine, pendant ce pèlerinage. Bernard Sartiaux, l’un des organisateurs. " L’essentiel c’est cette fraternité qu’on retrouve ici. Ça peut aussi faire des miracles " assure celui qui accueille les pèlerins à Banneux.