Les premiers containers pour indépendants sinistrés sont arrivés à Trooz, le tout aux frais de la région wallonne

Des casseroles au sol, un parquet gondolé, des murs qui moisissent et un volet baissé : l’intérieur du restaurant de Joseph Nearno à Trooz n’a pas bougé depuis les inondations de la mi-juillet. La propriétaire du bâtiment n’était pas en ordre d’assurance, alors l’indépendant n’a encore pu effectuer aucuns travaux pour rouvrir. Mais ce mercredi, une lueur d’espoir : un container vient de lui être livré gratuitement pour y installer ses fourneaux, le tout aux frais de la région wallonne.

En tout, 750 modules préfabriqués d’une surface de 14 à 18 mètres carrés avec fenêtres, portes, éclairage et chauffage électrique vont être fournis dans les zones sinistrées. Le coût la livraison, de l’installation et la location sont assurés par la Région. De quoi permettre aux indépendants de pouvoir rouvrir leur commerce en attendant de restaurer leur établissement.

Une bouffée d’air après plusieurs mois compliqués

Jospeh Nearno fait partie des premiers à recevoir son restaurant temporaire à Trooz. Une bouffée d’air pour ce restaurateur qui a l’impression que le sort s’acharne : "On a été touché par la crise du covid, on a fermé pendant un an. Ici on est à nouveau fermé et au niveau des aides, pour vous dire, depuis le mois de juillet, j’ai reçu 600 euros de droit passerelle. En deux mois, c’est tout ce que j’ai eu." Alors quand la région wallonne lui a proposé un conteneur gratuit pour reprendre une activité, il a tout de suite dit oui. Sauf qu’une fois encore c’est devenu compliqué. "J’étais vraiment étonné de recevoir une facture de 1600€ à peu près", une note salée pour la livraison et la location du module préfabriqué censé ne pas lui coûter un sou. "J’ai traité avec la commune de Trooz et j’ai vraiment été étonné de recevoir ça. On a vraiment marre et on aimerait que tout rendre dans l’ordre, c’est compliqué."

Les commerçants peuvent faire la demande pour un module auprès de leur commune

Des inquiétudes que Willy Borsu (MR) a apaisées ce mercredi matin au moment de la livraison du module : "Il est très clair que c’est pris en charge par la région wallonne". Le ministre wallon de l’Économie et vice-président de la Wallonie et Elio Di Rupo (PS), ministre-président du Gouvernement de Wallonie, étaient présents à Trooz pour inaugurer deux de ces structures mobiles.

La mise à disposition des containers pour les PME et les indépendants va se poursuivre au cours des semaines. "Les commerçants, les indépendants, les PME qui souhaiteraient bénéficier de la mise à disposition de ces modules sont invités à en faire part à leur administration communale qui elle-même relaie vers la Région Wallonne", a précisé Willy Borsus. "Les bourgmestres ont été submergés par les sollicitations des citoyens, on commence seulement à y voir plus clair", a commenté Elio Di Rupo, "il s’agit maintenant d’établir le nombre d’entreprises dans le besoin." En Belgique, 209 communes ont subi des dégâts liés aux inondations, dont 84 rien qu’en province de Liège. Le gouvernement wallon a mobilisé entre 2,3 et 3 milliards d’euros dans le cadre d’un plan de relance.