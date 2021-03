Les portraits de 16 Hutoises exceptionnelles affichés devant l'Hôtel de Ville

Ce 8 mars, c'est la Journée des droits des femmes. Et à Huy, la Ville a décidé de marquer le coup, avec une opération spectaculaire. Les portraits de 16 femmes d'exception sont imprimés sur deux grandes bâches et exposés en grand format devant l'Hôtel de Ville de Huy.

Ces femmes ont été choisies après un appel à candidature auprès de la population. La plus ancienne de ces personnalités a vécu au 17ème siècle, et la plus jeune n'a même pas 20 ans.

Des profils variés

Entre une résistante fusillée par les nazis en 43 et une jeune athlète décathlonienne de moins de 20 ans, le profil de ces femmes hutoises exceptionnelles est varié. Adrien Housiaux, échevin de l'égalité des genres à la Ville de Huy: "Sur 20 candidatures, nous en avons retenu 16 avec des profils qui vont de la politique, de la personne engagée dans le secteur associatif, les soignantes que nous avons mises à l'honneur dans leur rôle dans la crise du corona, du culturel, une maman au grand cœur... De par leur vie, elles ont amené quelque chose au féminisme".

Du 17ème siècle à nos jours

Et parmi ces femmes, certaines ont plus marqué l'échevin que d'autres: "Au-delà de la candidature de Madame Lizin qui nous semblait évidemment incontournable à Huy, il y a une candidature qui m'a fait sourire dans le sens où elle n'est pas très connue des Hutois alors que tous les 7 ans, c'est grâce à elle que nous faisons les Septennales: c'est Anne Hardy qui a, vers les alentours du 17ème siècle, découvert la Vierge noire sur les monts de la Sarte. Sinon, des personnalités qui sont encore là de nos jours comme Madame Canolli qui a créé à l'ASBL Dora Dores qui vient en aide aux migrants depuis 2003".

Le portrait de ces 16 Hutoises d'exception sera affiché en grand format au moins une semaine devant l'Hôtel de Ville de Huy.