Les portes de l’Orchestre Philarmonique de Liège sont rouvertes

La culture se déconfine également. L’orchestre philharmonique sera sans doute la première parmi les grandes institutions liégeoises à rouvrir ses portes.

Un retour dans des conditions évidemment particulières. Imaginez, la grande et belle salle du philharmonique. Capacité d’accueil : 1000 personnes mais seuls 200 spectateurs pourront y accéder. Autant dire qu’ils auront de la place. La distanciation sociale se mesure en sièges : trois sièges précisément entre les spectateurs. Si vous venez en couple ou en famille, entre amis, jusque 10 personnes, vous pourrez vous asseoir côte à côte, dans votre bulle familiale ou amicale.

Cote scène, là aussi, tout est revu. L’orchestre au complet peut aller jusque 100 musiciens. Ici, en mode covid, ce sera une petite quarantaine. Petite configuration donc et des œuvres qui s’y prêtent. Le premier concert, le 3 juillet, sera en mode symphonique, avec des œuvres variées et accessibles Bach, Bizet, Grieg, Beethoven ou Mozart et notamment cette joyeuse ouverture des Noces de Figaro.

4 concerts sont programmés entre le 03 et le 10 juillet, un déconfinement culturel en douceur et en musique. Retrouvez la programmation complète est disponible sur le site oprl.be