Les pompiers liégeois parmi les plus rapides du pays

Les pompiers de Liège sont les plus rapides de Wallonie. C’est ce qu’il ressort des statistiques 2019 du ministère de l’Intérieur. Une information relayée par Sud Presse.

En moyenne, les pompiers liégeois sont sur un sinistre en moins de 9 minutes, c’est nettement mieux que les 12 minutes généralement admises.

Seules certaines zones très denses au nord du pays font mieux.

Une performance qui s’explique par un travail en réseau, en couronne au départ de 7 postes avancés installés dans des endroits stratégiques, des nœuds autoroutiers pour un départ rapide. La majorité des interventions s’effectue également sur Liège ville ce qui limite aussi le temps d’intervention. Autre facteur déterminant : la zone Liège 2 est un corps de 450 pompiers professionnels avec une garde, en caserne, de quelque 65 personnes 24 heures/24.

3 minutes de mieux que les autres

En moyenne, les pompiers liégeois sont sur les lieux d’un sinistre 3 minutes plus tôt que dans d’autres zones wallonnes mais l’objectif du commandant Luc Scevenels est d’améliorer encore ce temps d’intervention : " on a un nouveau dispatching et j’espère gagner jusqu’à 1 minute encore ce qui est énorme ". Chaque minute compte pour porter secours sur les lieux d’un incendie, le nombre de personnes disponibles aussi, c’est pourquoi, de nouveaux recrutements sont annoncés. Ils permettront de porter à 80 le nombre de personnes de garde pour plus d’efficacité encore.

La zone de secours de Liège 2 assure la sécurité d'environ 560 000 habitants répartis sur 21 communes.