Les pompiers de la zone 2 de la province de Liège sont les plus rapides

Intervenir le plus rapidement possible, c’est un paramètre essentiel chez les pompiers. Chaque année, d’ailleurs le SPF Intérieur publie des statistiques sur les zones de secours. Et il apparaît que la zone 2 de la province de Liège, est la plus rapide du pays.

Entre la réception d’un appel au secours et le départ du premier véhicule, il s’écoule environ 2 minutes et 17 secondes, alors que partout ailleurs, il faut en moyenne, deux fois plus de temps. Il ne faut donc que 9 minutes en moyenne aux pompiers pour intervenir sur les lieux d’un incendie ou d’un accident par exemple.

Sébastien Babette, Major à l’Intercommunale d’Incendie de Liège explique ces chiffres : "Nous sommes très contents de ces chiffres. Pas d’être les premiers parce que nous ne cherchons pas à passer devant nos collègues mais pour le bien de la population, c’est intéressant d’être là le plus vite possible. Beaucoup de facteurs influencent la rapidité d’intervention. D’abord, l’organisation interne permet d’envoyer l’appel le plus vite possible après sa réception. Ensuite, la disponibilité de notre personnel. Il est en caserne et prêt à partir. Et puis, nos implantations sont en périphérie de la ville, ce qui permet d’être rapidement sur les communes extérieures et limitrophes. Cela permet aussi de rentrer de façon très rapide dans le centre-ville".