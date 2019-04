Les policiers hannutois réclament d'urgence un chef de corps

Depuis un an, les forces de l'ordre de l'ouest hesbignon sont sans chef de corps. Depuis le décès brutal du divisionnaire, c'est l'un des cinq commissaires de la direction des opérations qui remplit les fonctions. Il n'a certes pas démérité, mais la grogne commence à se répandre parmi les agents.

Elle regroupe près de quarante mille habitants, dans six communes (et deux anciennes brigades de gendarmerie). Selon les syndicats, unanimes, les normes minimales du service à la population ne sont pas remplies, et à la veille d'un conseil de police, convoqué pour ce mercredi, ils tirent la sirène d'alarme: il ne suffit pas de renforcer la direction des opérations avec un inspecteur principal, il faut repenser l'organisation, et ça suppose de lancer la procédure de désignation d'un chef de corps....

A en croire les délégués du personnel, c'est du côté de l'accueil des citoyens que des problèmes se posent, mais pas seulement. Le service d'intervention se réduit à une permanence mobile composée d'un seul équipage de deux personnes, un équipage qui doit parfois conduire un suspect en état d'arrestation de Lincent, de Couthuin ou de Héron jusqu'à l'hôtel Natalis à Liège, puisqu'il n'y a pas de cellule sur la zone. Et pendant un tel déplacement, la présence sur le terrain laisse forcément à désirer. D'où un appel aux élus locaux pour qu'ils s'emparent de ces questions, et qu'ils en débattent.....