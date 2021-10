Les poids lourds ne sont plus les bienvenus à Esneux-Tilff. La bourgmestre Laura Iker (MR) vient de prendre un arrêté pour interdire l’accès de certaines voiries. C’est le cas de l’axe entre Tilff et Esneux, à partir de la sortie de l’autoroute, et prochainement, après concertation avec Liege et Seraing, celui entre Tilff et Boncelles. Ce sont les plus de 7,5 tonnes qui sont concernées, à l’exception bien sûr de ceux qui effectuent des livraisons.

Cette interdiction de circuler pour les camions, c’est encore une des conséquences des inondations et de la fermeture de la liaison autoroutière sous Cointe. Comme les automobilistes, les poids lourds cherchent des plans B pour éviter la traversée de Liège et les axes embouteillés. Esneux -Tilff subit donc un report de ce trafic. Et selon la bourgmestre, la traversée de sa commune permet d’éviter certains péages aux camionneurs.

Bref, pour Esneux-Tilff, ça suffit. Le message aux camions est désormais : Circulez, il n’y a rien à voir.