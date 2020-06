Les poids lourds ne pourront bientôt plus circuler sur les quais de Liège

C'est une décision importante en matière de politique de mobilité urbaine. Dans quelques semaines, le trafic de transit de camions qui traversent la ville par les quais sera interdit. Une décision qui fait suite à l'avis favorable rendu par le Ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry: " Aujourd'hui, il n'est plus du tout acceptable d'avoir du trafic de transit de cette nature en plein milieu des villes. La volonté est aussi que le trafic de marchandises puisse se faire le plus souvent possible par voie ferroviaire ou par voie d'eau". Seuls les poids lourds qui doivent faire une livraison en ville pourront encore emprunter les quais. Ceux-ci seront toutefois placés en zone 30.

Pour Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège qui, depuis plusieurs années interpelle la Région wallonne à ce sujet, cette décision est un grand soulagement:" C'est important parce que cela concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes qui habitent des immeubles à appartements sur tous ces quais et qui voient leur qualité de vie dégradée par ce trafic de transit polluant, bruyant mais aussi insécurisant. Le Conseil communal et moi-même attendions cette mesure depuis longtemps. Il faudra encore un petit délais pour que l'intention politique se transforme en textes légaux mais on peut désormais l'affirmer, les poids lourds en transit ne passeront plus par le coeur de la métropole". La Région wallonne sera également sollicitée pour que des radars tronçons soient installés sur les quais afin que la vitesse soit limitée.