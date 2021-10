Les poids lourds face aux interdictions et à la saturation du réseau routier en région liégeoise

Christophe Berben, responsable communication de la société de transport Coutrez, basée à Bierset, regrette ces interdictions imposées aux poids lourds sans concertation : "Clairement, pour moi, c’est donner une solution rapide, en disant : "On interdit les camions, donc ça devrait aller mieux.". On voit que, par exemple, dans le centre de Liège, il n’y a pas de camions, mais il y a des milliers de voitures qui bloquent de toute façon la circulation. Avant de dire qu’on bloque telle et telle route, qu’on interdit le passage à tel et tel endroit, il vaut mieux en parler avec les professionnels, ceux qui prennent la route tous les jours et qui peuvent aider à trouver d’autres solutions. C’est totalement la débrouille. Les alternatives proposées ne suffisent pas et les chauffeurs sont obligés de faire des détours.".

Pour les chauffeurs de poids lourds, les contraintes sont encore plus importantes. Ils ne pouvaient déjà plus transiter par Liège. Et voilà qu’Esneux a également décidé de leur interdire une partie de son territoire.

Christophe Berben poursuit : "Si vous devez contourner tout Liège, quand vous venez de Verviers pour aller vers le Luxembourg, vous faites Verviers, Liège, Namur, Luxembourg, au lieu de faire la boucle autour de Liège, en descendant par le tunnel de Cointe et aller directement vers le Luxembourg. Donc on parle là de pas loin de 100 kilomètres de différence. 100 kilomètres pour un camion, c’est plus d’une heure de route. Les kilomètres de détours qui nous sont imposés compliquent la gestion du transport. On doit faire moins de clients. On doit payer plus de carburant, la taxe kilométrique… Et au-delà, ce sont les heures de route que nos chauffeurs ne peuvent pas faire en plus, donc le nombre de clients est moindre avec plus de frais.". Il regrette aussi : "Des chantiers ! Des chantiers qu’on aurait pu retarder, des entretiens aussi qui pourraient être mis à d’autres moments qu’à ceux où il y a le plus de monde sur la route.".

Arrive-t-il que les chauffeurs, ne sachant plus que faire, appellent le dispatching pour savoir par où passer ? "A longueur de journée !", sourit Christophe Berben, "Nos chauffeurs, quand ils sont à un certain endroit, nous disent : "Qu’est-ce que tu me conseilles, par où dois-je revenir ?". Des fois, on n’a pas le choix, le soir, quand c’est ici autour de Liège, d’office, la boucle Bierset-Verviers, est totalement à oublier."

Et si les chauffeurs ne respectent pas les interdictions ? "Un chauffeur qui va être pris à l’entrée de Liège avec son camion aura une amende de 175 euros, payement immédiat.", répond le responsable communication de la société Coutrez.