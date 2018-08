Les piscines, grandes gagnantes du bilan touristique de juillet

Un bon bilan à mi-parcours ! La Fédération du Tourisme de la Province de Liège dresse un bilan positif de ce premier mois d'été. Et les grands gagnants sont, on s'en doutait, les piscines extérieures. En particulier, celle du domaine provincial de Wégimont : 50.000 entrées, voilà qui bat le record de la décennie (34.000 entrées en 2013). Elle n'est pas la seule. A Spa, par exemple, la piscine communale extérieure a enregistré jusqu’à 1.700 entrées par jour.

Les croisières tirent aussi leur épingle du jeu avec une affluence en hausse de 25%.

Hotels et campings

Le Ramada Plaza par exemple, annonce une augmentation de fréquentation de 7% par rapport à l'an dernier, un chiffre qui grimpe à 10% pour le Pentahotel.

La météo chaude voire caniculaire de juillet a aussi profité aux campings. A Oteppe, celui de l'Hirondelle affichait complet. On a même du refuser les réservations pour une seule nuit. Le "Spa d'or" se déclare très satisfait. Et au camping de Wégimont, on a enregistré une hausse de 32% par rapport à l'année dernière.

Du côté des événements, les Ardentes ont cartonné avec 100 000 personnes, 25% de plus que l'année dernière. Les francofolies, nouvelle formule, ont réuni pas moins de 140 000 personnes.

A noter aussi le beau succès de l'Eurogym et le passage de 5.000 jeunes gymnastes durant une semaine à Liège.