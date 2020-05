Les pilotes d'aviation légère peuvent reprendre les airs sous conditions

La nouvelle est tombée ce week-end: grâce à une belle collaboration entre toutes les disciplines aériennes, ce qui est une première, la Direction Générale du Transport Aérien - SPF Mobilité et Transports - a décidé de rouvrir l'espace aérien fermé mi-mars en raison du confinement hormis pour les vols sanitaires, de maintenance et de fret. Une décision qui a pris effet ce lundi 11 mai, un peu plus tôt que prévu.La nouvelle était attendue avec impatience par les pilotes de tourisme dont les avions, cloués au sol par obligation, étaient rangés dans les hangars depuis quasi deux mois; soulagement aussi pour les dirigeants de clubs d'aviation légère qui voyaient leurs frais fixes continuer à courir sans aucune recette; il s'agit de la phase 1 de la réouverture des cieux belges dont l'application est particulièrement restrictive. La décision fédérale concerne également le vol à voile, les vols en ULM, en hélicoptère, en paramoteurs et montgolfières, les vols libres ainsi que l'aéromodélisme; seule discipline qui devra encore ronger son frein: le parachutisme en raison du nombre trop élevé d'amateurs de grands sauts dans les aéronefs. Ceux-ci devront sans doute attendre la phase 2 et ses assouplissements. Mesures sanitaires à domicile, au terrain et dans les avions Les consignes édictées par la DGTA concernent d'abord le pilote; "chez lui, le pilote devra nettoyer et décontaminer l'équipement personnel qu'il utilisera en vol, casque-radio avec micro, cartes,... explique Roger Fraikin, secrétaire de la Fédération Francophone des Aéroclubs Moteur et responsable de l'école de pilotage au club de Verviers-Aviation; les protections sanitaires de base seront imposées (gants, masques, gels hydroalcoolique, etc.), les breafings seront organisés à l'extérieur et le cockpit des avions devra être désinfecté avant et après chaque vol, tout comme le matériel utilisé." Voire même les surfaces extérieures de l'avion si elles ont été touchées lors des manoeuvres à moteur arrêté. Champs d'aviation fermés au public

Les avions sortiront bientôt des hangars des aéroclubs - © RTBF Philippe Collette Au sol, les mesures imposées aux responsables des clubs sont elles aussi contraignantes: " les aérodromes resteront fermés au public donc aucun visiteur ne sera admis, explique Reinaldo de Oliveira, président de la Fédération Francophone et du Royal Aéro Para Club de Spa. Ne pourront être présents que les pilotes et le personnel et ce en nombre limité: maximum 3 personnes pour sortir les avions du hangar avec respect de la distanciation d'1m50; la cafétéria, les toilettes et autres locaux seront fermés." Vol en solo et sans escale Mais les mesures les plus coercitives concernent les vols eux-mêmes: "on peut faire des circuits et s'écarter de l'aérodrome mais on doit atterrir sur l'aérodrome de départ donc pas d'escale, résume Roger Fraikin; on ne peut voler que dans les zones hors espace contrôlé (celle des aéroports et les couloirs aériens). Le pilote doit voler en solo ou accompagné d'un membre de la famille vivant sous le même toit, ou en double-commande avec un instructeur. " " Et les vols ne pourront s'effectuer que sur réservation, ajoute Reinaldo de Olivieira. Enfin, les vols de découverte et d'initiation, appelés autrefois baptêmes de l'air, restent interdits. Recyclage en l'absence de vols récents

Qu'ils soient en herbe (ici l'aérodrome du Laboru de Verviers-Aviation) ou avec piste asphaltée, les avions reprendront bientôt leur envol - © RTBF Philippe Collette Avec un hiver peu propice aux vols conjugué au confinement de deux mois, qu'en est-il des licences et qualifications; autrement dit, un membre-pilote peut-il directement reprendre le manche d'un avion même s'il n'a plus volé depuis de très longs mois ? "Certainement pas, poursuit Roger Fraikin, les règles diffèrent un peu selon les clubs; à Verviers Aviation, nous avons des chefs instructeurs qui connaissent leurs pilotes et leur expérience et décideront qui peut voler ou pas en solo; si l'avis est négatif, ce sera alors un briefing et/ou un vol en double si le chef instructeur le juge nécessaire". A Spa, on est plus strict encore pour les membres: " après 90 jours sans voler, les pilotes doivent effectuer un briefing puis un vol avec un instructeur pour que celui-ci juge si le pilote a toujours les compétences voulues pour lui confier un avion" détaille le président du club spadois. Enfin, une conséquence positive du protocole de reprise, les écoles de pilotage peuvent reprendre les cours pratiques, autrement dit les vols en double avec un instructeur dans le respect des mesures de protection strictes dans l'avion, à l'instar de ce qui est demandé aux auto-écoles.